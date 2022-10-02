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Факты / Україна

Куда делась “вторая армия профессионалов”: Подоляк о рекордных потерях РФ на фронте

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Куда делась “вторая армия профессионалов”: Подоляк о рекордных потерях РФ на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал большие потери России в войне против Украины.

Он напомнил, что украинские военные уничтожили уже более 60 тыс. российских мародеров. Раненых военных РФ втрое больше.

– Все идет по плану, поэтому счетчик российской смертности перевернул новую страницу. “Армии” быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда делась “вторая армия профессионалов?”, — написал он в Twitter.

Напомним, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 – за последние сутки.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Также с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 2 377 вражеских танков, 4 975 боевых бронированных машин, 1 405 артиллерийских систем, сбили 264 самолета и 227 вертолетов.

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