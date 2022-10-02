Наместника Лавры шесть часов проверяли на границе из-за икон в багаже — СМИ

Октябрь, 02 в 15:40

Наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Петр Лебедь) из УПЦ, по информации СМИ, проверяли в течение шести часов на границе с Молдовой. Митрополита подозревали в вывозе церковных ценностей.

Позже на своем YouTube-канале Павел рассказал, что ехал за границу для прохождения диагностики, а с собой вез три иконы из церковного магазина, “не имеющих исторической и культурной ценности”.

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По его словам, ситуация на границе завершилась мирно, и он подарил правоохранителям, которые его проверяли, шоколадки и календарики.

На таможенной границе, по словам Павла, его “завели в какой-то гараж”.

— Долго нас мурыжили, пока все проверили… И попросили, СБУ или кто там зафотографировать эти иконы. Позже я их благословил, подарил им по шоколадке, по календарю, сделали общее фото и нас пропустили, — сказал Павел.

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, Павел Лебедь пересек границу с Молдовой в конце сентября, а контрольные органы к его багажу замечаний не имели.

По запросу УП о ситуации с Павлом в Госпогранслужбе подчеркнули, что не имеют права разглашать информацию о третьих лицах.

Согласно данным из открытых источников, митрополиту 61 год, поэтому он не подпадает под невыезд мужчин из Украины.

Фото: Киево-Печерская Лавра