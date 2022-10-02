Оккупанты неудачно “покурили”: в здании полиции в Бериславе произошли взрывы

Октябрь, 02 в 15:32

В Херсонской области снова взрывы из-за “курения в неположенном месте”. На этот раз в здании полиции в Бериславе, где расположились российские оккупанты.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ поделилось видео последствий вчерашних взрывов.

– Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но, видимо, очень сильно несколько дней подряд праздновали шабаш. В результате “курения в неположенном месте” у кацапов ухудшилось почему-то настроение, – говорится в комментарии к видео.

Сейчас смотрят

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань также подтвердил, что 1 октября в Бериславе уничтожено здание полиции вместе с оккупантами.

По его словам, многие россияне остались под завалами.

– Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору, – подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: СтратКом ЗСУ