Оккупанты неудачно “покурили”: в здании полиции в Бериславе произошли взрывы
В Херсонской области снова взрывы из-за “курения в неположенном месте”. На этот раз в здании полиции в Бериславе, где расположились российские оккупанты.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ поделилось видео последствий вчерашних взрывов.
– Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но, видимо, очень сильно несколько дней подряд праздновали шабаш. В результате “курения в неположенном месте” у кацапов ухудшилось почему-то настроение, – говорится в комментарии к видео.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань также подтвердил, что 1 октября в Бериславе уничтожено здание полиции вместе с оккупантами.
По его словам, многие россияне остались под завалами.
– Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору, – подчеркнул он.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: СтратКом ЗСУ