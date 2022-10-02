Оккупанты заложили чрезвычайное количество взрывчатки: на Харьковщине разминировали дамбу
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что российские оккупанты заложили чрезвычайное количество взрывчатки в дамбу в селе Великие Проходы на Харьковщине.
– Около дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты обнаружили 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм, – рассказал Болвинов.
Он уточнил, что это невероятно большое количество взрывчатки – по оценкам экспертов, для взрыва трубы Северного потока было использовано 500 кг тротилового эквивалента.
– Последствия такого взрыва были бы ужасающие – затопление целых деревень и поселков. Преступления россиян против гражданского населения невозможно оправдать, – заявил он.
Болвинов поблагодарил всех взрывотехников, которые работали на месте и обезвредили такое большое количество взрывчатки.
Следователи, тем временем, зарегистрировали соответствующее дело.