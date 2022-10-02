Подняли флаг: ВСУ освободили Торское и Осокоровку
Требует проверки
По неофициальным данным, ВСУ освободили от оккупантов село Торское, принадлежащее Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.
– Торское наше. Фото бойцов. Ждем официального сообщения, — говорится в сообщении военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Также появилась информация, что в Осокоровке Нововоронцовского района Херсонской области развевается украинский флаг.
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— Арбуз в районе Нововоронцовки Херсонской области “поднял” в небо украинский флаг, — сообщают в соцсетях.
Напомним, что сегодня, 2 октября, появилась информация, что ВСУ подняли флаг в селе Золотая Балка Херсонской области.
Также украинские военные освободили поселок Ямполь (Донецкая область), а также поселок Дробышево возле Лимана.
Фото: Андрей Цаплиенко