Октябрь, 02 в 16:26

По неофициальным данным, ВСУ освободили от оккупантов село Торское, принадлежащее Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

– Торское наше. Фото бойцов. Ждем официального сообщения, — говорится в сообщении военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Также появилась информация, что в Осокоровке Нововоронцовского района Херсонской области развевается украинский флаг.

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— Арбуз в районе Нововоронцовки Херсонской области “поднял” в небо украинский флаг, — сообщают в соцсетях.

Напомним, что сегодня, 2 октября, появилась информация, что ВСУ подняли флаг в селе Золотая Балка Херсонской области.

Также украинские военные освободили поселок Ямполь (Донецкая область), а также поселок Дробышево возле Лимана.

Фото: Андрей Цаплиенко