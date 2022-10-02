Октябрь, 02 в 16:03

Россияне пытаются подтягивать на Юг Украины своих недавно мобилизованных. Но им это тяжело удается.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк. Она объяснила, что украинские военные держат под огневым контролем все транспортные артерии оккупантов.

Хотя россияне пытаются как-то ремонтировать их или использовать альтернативные средства, такие, как катера, баржи, паромы, понтоны, фактически им ничего не удается.

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По словам Натальи Гуменюк, из-за такой ситуации российские захватчики на Юге Украины не могут обеспечивать свои подразделения самым необходимым – питьевой водой, средствами защиты, боеприпасами.

Поэтому у российских военных нет ни сил, ни резервов, ни мотивации на наступательные действия. Однако Гуменюк добавила, что российская группировка сил на правом берегу еще достаточно мощная и большая.

30 сентября Наталья Гуменюк сообщила, что после проведения псевдореферендума в Херсонской области о “присоединении” временно захваченных территорий к РФ оккупанты притихли.

Их руководство не понимает, что дальше делать, поскольку контрнаступление украинских войск не прекращается.

Между тем аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Путин вместо обороны Луганской области отдает приоритет укреплению фронта на Юге Украины.