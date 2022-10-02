Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Украина показала, что способна дать отпор: Столтенберг об освобождении Лимана

Анастасия Гевко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя освобождение Лимана, заявил, что это продемонстрировало способность ВСУ добиваться прогресса и давать отпор российским силам.

– Мы видели, что они смогли взять новый город Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить русские силы благодаря отваге, своим навыкам, но, конечно, также из-за передового оружия, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники, — цитируют Столтебнерга иноСМИ.

Он также отметил, что заявку Украины на ускоренное членство в Альянсе будут рассматривать на основе консенсуса всех 30 союзников.

По словам Столтенберга, расследование подрыва Северного потока продолжается, и по результатам будет принят “твердый и единый ответ”.

Сейчас смотрят
Читайте
Зачищенный Лиман и более 60 тыс. ликвидированных оккупантов: что происходит на 221-й день войны (онлайн)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка