Октябрь, 02 в 18:22

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя освобождение Лимана, заявил, что это продемонстрировало способность ВСУ добиваться прогресса и давать отпор российским силам.

– Мы видели, что они смогли взять новый город Лиман, и это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить русские силы благодаря отваге, своим навыкам, но, конечно, также из-за передового оружия, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники, — цитируют Столтебнерга иноСМИ.

Он также отметил, что заявку Украины на ускоренное членство в Альянсе будут рассматривать на основе консенсуса всех 30 союзников.

По словам Столтенберга, расследование подрыва Северного потока продолжается, и по результатам будет принят “твердый и единый ответ”.