Избегайте мобилизации или сдавайтесь в плен! Пограничники обратились к россиянам

Октябрь, 02 в 10:50

Государственная пограничная служба Украины призвала громалян РФ, мобилизованных для войны в Украине, избегать мобилизации, иначе домой они вернутся, скорее всего, в черніх пакетах.

– Граждане России, ваша “специальная военная операция” на три дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию, извините, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли, – сказали защитники границы.

Они напомнили, что за это время в Украине погибли уже более 60 тыс. россиян, а мобилизованные не изменят ситуацию на фронте, а только станут очередными 200-ми.

– Помните, как в “день победобесия” вы выходили с лозунгом “Можем повторить”. Что ж, теперь у вас есть такая возможность, но у нас для вас плохая новость – с большой вероятностью вы вернетесь домой в черном пакете. Но есть и хорошая – ваша жена, мать или отец получат белую Ладу. Есть и другой вариант – избегайте мобилизации, или сдавайтесь в плен! Выбор за вами! – отмечают они.