В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы
Требует проверки
Днем 2 октября во временно оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
Ранее стало известно о последствиях взрывов в здании полиции в Бериславе, где разместились российские оккупанты.
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Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, админздание было уничтожено вместе с захватчиками. Многие россияне остались под завалами.
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