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Факты / Україна

В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
В оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы

Днем 2 октября во временно оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

Ранее стало известно о последствиях взрывов в здании полиции в Бериславе, где разместились российские оккупанты.

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Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, админздание было уничтожено вместе с захватчиками. Многие россияне остались под завалами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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