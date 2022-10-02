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Факты / Україна

Все, что говорят по телевизору – бред: оккупант рассказывает матери правду о войне в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Родственники оккупантов не могут поверить, что армия РФ терпит поражение в войне против Украины, а по телевидению им врут.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, обнародованный Главным управлением разведки.

Оккупант критикует высшее военное руководство РФ и пытается убедить мать, что по телевизору им показывают бред, не соответствующий действительности.

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— Пошли они на*уй, пиз*аболы. Вот все, что показывают — полный бред. Вот полный. Это вы*боны, извиняюсь за слова. Мы, когда сопровождали колонну техники – это пиз*ец. Ничего на*уй нет. У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и про*бываем технику. Я каждый раз удивляюсь тому, что показывают по телевизору – параша это все. Здесь стыд и срам вообще происходит, – говорит он.

Также военный жалуется на состояние техники, которая находится на вооружении российской армии.

— Технику мы смотрели, у нас аж слезы наворачивались – 4 танка, а они ржавые, как они едут – вообще непонятно. Убитые, прожженные. Самое крутое, что у нас есть – это С-300, штучно выстреливают они, то есть разово там, каждый день, грубо говоря. Я так понимаю, снарядов нет ни*уя, плохо подвозят. Позорище такое – ужас. Все, что говорят по телевизору – бред! – добавил оккупант.

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