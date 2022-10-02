Октябрь, 02 в 9:38

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 – за последние сутки, сообщает Генштаб утром 2 октября.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники также уничтожили многл боевой техники врага. В частности, 23 танка, 26 боевых бронированных машин, вертолет, шесть беспилотников и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля на сегодняшний день:

личный состав – около 60 110 (+500) человек ликвидировано;

танки – 2 377 (+23);

боевые бронированные машины – 4 975 (+26);

артиллерийские системы – 1 405 (+8);

РСЗО – 337 (+1);

средства ПВО – 176;

самолеты – 264;

вертолеты – 227 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 015 (+6);

крылатые ракеты – 246;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 796 (+10);

специальная техника – 131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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