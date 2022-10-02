Потери РФ в войне против Украины превысили 60 тыс. убитыми
Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 60 110 российских оккупантов, из которых 500 – за последние сутки, сообщает Генштаб утром 2 октября.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Украинские защитники также уничтожили многл боевой техники врага. В частности, 23 танка, 26 боевых бронированных машин, вертолет, шесть беспилотников и т. п.
Сейчас смотрят
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля на сегодняшний день:
- личный состав – около 60 110 (+500) человек ликвидировано;
- танки – 2 377 (+23);
- боевые бронированные машины – 4 975 (+26);
- артиллерийские системы – 1 405 (+8);
- РСЗО – 337 (+1);
- средства ПВО – 176;
- самолеты – 264;
- вертолеты – 227 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 015 (+6);
- крылатые ракеты – 246;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 796 (+10);
- специальная техника – 131.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.