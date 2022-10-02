ЕП хочет как можно быстрее начать переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз

Октябрь, 02 в 16:36

Европейский парламент прилагает всех усилий для скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом на брифинге сообщил первый вице-президент ЕП Отмар Карас, отвечая на вопрос о принимаемых мерах, чтобы не допустить применения ядерного оружия РФ.

— Каким может быть ответ агрессору, начавшему войну против своего соседа? Каким может быть ответ агрессору, который нарушил все нормы международного права и все соглашения, подписанные им. Ответом может быть все, что мы делаем. Мы в процессе разработки дальнейшего ответа на сложившуюся ситуацию: мы усиливаем санкции, усиливаем поддержку. Мы делаем все для того, чтобы можно было как можно быстрее начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз, – сказал он.

Также он отметил необходимость отдать должное тому, что делает правительство, президент, народ и армия Украины.

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– Именно они сейчас защищают наши общие ценности, – добавил Карас.

В то же время, глава комитета по европейским делам Сената Чехии Давид Смоляк отметил, что вопрос противодействия России применить ядерное оружие следует адресовать прежде всего представителям НАТО.

— Мы очень надеемся, что до этого не дойдет, но в любом случае мы должны углубить и усилить наше сотрудничество с Украиной, — сказал Смоляк.