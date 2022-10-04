Октябрь, 03 в 22:28

Замеченный на территории России так называемый “ядерный” военный поезд с техникой может быть очередным актом устрашения со стороны агрессора.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV.

Так, западные СМИ обнародовали видео с большим грузовым поездом в России, перевозившим специальную военную технику. На нем, в частности, можно заметить бронетранспортеры (БТР), находящиеся на вооружении 12-го Главного управления минобороны РФ. Оно отвечает за эксплуатацию российского ядерного арсенала.

Сейчас смотрят

– Я, в частности, не исключаю, что это может быть акт устрашения, не более того. Для того, чтобы продемонстрировать, что есть готовность использования тактического ядерного оружия, не нужно вывозить какие-то носители с этим оружием в большом количестве, выводить какие-либо поезда. Это также может быть проверкой боевой готовности или подготовкой к каким-либо учениям, – отметил Коваленко.

Эксперт уточнил, что у российского диктатора Владимира Путина нет возможности неконтролируемо использовать тактическое или стратегическое ядерное оружие, поэтому он пытается им пугать. Как известно, страны Запада тщательно отслеживают возможное изменение дислокации ядерного оружия на территории РФ.

Коваленко также объяснил, что ядерный потенциал РФ в основном получен в наследство от Советского Союза. После его распада Россия практически не производила новые образцы ядерного оружия.

– Единственное, что она новое за это время смогла сделать, – это ракетный комплекс Авангард и ракету Сармат, которая на сегодняшний день не закончила свои полноценные испытания и не является боеспособной ракетой-носителем, — добавил эксперт.

Та же ядерная торпеда Посейдон, которую называют “оружием Апокалипсиса”, также является проектом времен Советского Союза. Как подчеркнул Коваленко, никто на самом деле не знает, насколько она эффективна.