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Американский сенатор предположил, что Россия может нанести удар по аэропортам Польши

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Американский сенатор предположил, что Россия может нанести удар по аэропортам Польши

Из-за отсутствия наступательной способности российской армии и успехов в Украине, Путин может принять решение об ударах по местам распределения военной помощи Украине, в частности на территории Польши.

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассказал о беспокойстве непредсказуемостью российского президента Путина, который после ряда поражений его армии может предпринять отчаянные шаги. Об этом он рассказал CNN.

— Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью, то вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши, – сказал Марко Рубио.

По его словам, возможность атаки на территории страны НАТО, например, на какой-то аэропорт в Польше, вызывает у него большее волнение, чем возможность ядерного удара, о котором многие говорят.

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Фото: Marco Rubio

Источник: CNN
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