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Факты / Україна

На только что освобожденных территориях будут выплачивать дополнительную помощь в 2200 грн — Верещук

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
На только что освобожденных территориях будут выплачивать дополнительную помощь в 2200 грн — Верещук
Фото: Depositphotos

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупанта территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 грн. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн, – сообщила Ирина Верещук.

На освобожденных от врага Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

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Источник: Минреинтеграции Украины

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