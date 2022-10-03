Октябрь, 03 в 7:39

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупанта территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2200 грн. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн, – сообщила Ирина Верещук.

На освобожденных от врага Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

Источник: Минреинтеграции Украины