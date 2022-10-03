Путин все чаще сомневается: ГУР о вероятности применения РФ ядерного оружия

Октябрь, 03 в 17:41

Президент России Владимир Путин стал сомневаться в своих шагах и все чаще проверять их правильность. Поэтому, скорее всего, не применит ядерное оружие.

Такое мнение высказал представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Youtube-каналу Орестократия.

— Если мы говорим о шантаже, запугивании, Путин понимает, какой это серьезный вопрос. Пожалуй, они понимают, что будет ответ. Уверен, что российская разведка активно работает над тем, какой ответ будет НАТО, США, вообще мира. Мы видим, что в последнее время Путин все чаще стал сомневаться и проверять правильность тех шагов, которые он предпринимает, — говорит представитель ГУР.

Он отмечает, что такая тенденция наблюдается с февраля этого года, с момента, когда готовилась агрессия против нашего государства.

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– Тогда были первые признаки, что начало операции было отложено, потому что он пару раз заслушивал и министра обороны Шойгу, и Герасимова, начальника Генштаба, докладывавших ему план проведения, – говорит Скибицкий.

Также он добавляет, что у Путина есть сомнения, докладывают ли ему достоверную информацию, не обманывают ли его.

Кроме того, представитель ГУР отметил, что РФ без Крыма уже не сможет, потому что Черноморский флот без полуострова – уже ничто.