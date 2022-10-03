Путин все чаще сомневается: ГУР о вероятности применения РФ ядерного оружия
Президент России Владимир Путин стал сомневаться в своих шагах и все чаще проверять их правильность. Поэтому, скорее всего, не применит ядерное оружие.
Такое мнение высказал представитель Главного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Youtube-каналу Орестократия.
— Если мы говорим о шантаже, запугивании, Путин понимает, какой это серьезный вопрос. Пожалуй, они понимают, что будет ответ. Уверен, что российская разведка активно работает над тем, какой ответ будет НАТО, США, вообще мира. Мы видим, что в последнее время Путин все чаще стал сомневаться и проверять правильность тех шагов, которые он предпринимает, — говорит представитель ГУР.
Он отмечает, что такая тенденция наблюдается с февраля этого года, с момента, когда готовилась агрессия против нашего государства.
– Тогда были первые признаки, что начало операции было отложено, потому что он пару раз заслушивал и министра обороны Шойгу, и Герасимова, начальника Генштаба, докладывавших ему план проведения, – говорит Скибицкий.
Также он добавляет, что у Путина есть сомнения, докладывают ли ему достоверную информацию, не обманывают ли его.
Кроме того, представитель ГУР отметил, что РФ без Крыма уже не сможет, потому что Черноморский флот без полуострова – уже ничто.
— Нужно обеспечить жизнедеятельность Крымского полуострова, а это возможно только при том, что будет сохранен контроль над оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей. С самого начала весь этот проект Новороссия был направлен, чтобы захватить Крым, сделать сухопутный коридор и полностью отрезать Украину от Черного моря, а это оккупация всего побережья Черного моря, украинского побережья, — сообщает Скибицкий.