Октябрь, 03 в 9:19

Люди массово пытаются выехать из временно оккупированных территорий. Поэтому сегодня снова вернулись тысячные очереди на пункте пропуска Васильевка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров.

– По состоянию на утро 4 тыс. наших жителей стоят в Васильевке. Но российские оккупанты не выпускают людей. К примеру, за вчера выпустили только 50 граждан, в том числе девять детей, — рассказал он.

По словам Федорова, оккупанты вводят новые правила выезда. Так, людям теперь нужно оформлять пропуска. Это могут делать только те, кто стоят в очереди. Если человек решил на ночь вернуться домой, то утром все нужно начинать заново.

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Также отныне маршрутки, которые вывозят граждан, должны зарегистрироваться как транспортная компания и получить у оккупантов определенную лицензию. Поэтому сегодня существенно осложнилась эвакуация.

Кроме того, Иван Федоров добавил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне начали проводить мобилизацию. Мужчин хватают прямо на улицах.