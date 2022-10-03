Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне не выпускают людей с оккупированных территорий и вводят новые правила выезда – Федоров

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Россияне не выпускают людей с оккупированных территорий и вводят новые правила выезда – Федоров
Фото: УНИАН

Люди массово пытаются выехать из временно оккупированных территорий. Поэтому сегодня снова вернулись тысячные очереди на пункте пропуска Васильевка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров.

– По состоянию на утро 4 тыс. наших жителей стоят в Васильевке. Но российские оккупанты не выпускают людей. К примеру, за вчера выпустили только 50 граждан, в том числе девять детей, — рассказал он.

По словам Федорова, оккупанты вводят новые правила выезда. Так, людям теперь нужно оформлять пропуска. Это могут делать только те, кто стоят в очереди. Если человек решил на ночь вернуться домой, то утром все нужно начинать заново.

Сейчас смотрят
Читайте
Временное жилье и выплаты: какую помощь получают украинцы после обязательной эвакуации

Также отныне маршрутки, которые вывозят  граждан, должны зарегистрироваться как транспортная компания и получить у оккупантов определенную лицензию. Поэтому сегодня существенно осложнилась эвакуация.

Кроме того, Иван Федоров добавил, что во временно оккупированном Мелитополе россияне начали проводить мобилизацию. Мужчин хватают прямо на улицах.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка