Октябрь, 03 в 11:49

Стремления Украины пройти необходимый путь и вступить в Европейский Союз через два года оптимистичные, энергичные и решительные.

Однако расширение ЕС – это процесс, основанный на достижениях. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Он напомнил, что абсолютное большинство того, что должно быть сделано, зависит от страны-кандидата.

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Матти Маасикас объяснил, что следующим шагом Украины должна стать домашняя работа над реформами. В этом нам поможет ЕС.

– Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть, — добавил он.

Напомним, 28 февраля этого года Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

На днях первый вице-президент ЕП Отмар Карас заявил, что Европейский парламент хочет поскорее начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.