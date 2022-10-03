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Факты / Україна

Чтобы выиграть время для мобилизации, РФ восполняет потери “силовиками” с оккупированной Донетчины

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні, танк
Фото: Генштаб ВСУ

В целях выигрыша времени на подготовку и проведение мобилизации РФ восполняет потери подразделений, находящихся на линии столкновения, “силовиками” с оккупированной Донетчины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 3 октября.

– Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет полагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, – говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

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Также в Генштабе отметили, что авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по позициям врага.

– Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника, — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника.

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Источник: Генштаб ВСУ
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