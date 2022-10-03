В Британской разведке рассказали, почему мобилизованные в РФ живут в уличных палаточных городках
29 сентября 2022 года президент Путин обратился к своему Совету национальной безопасности по поводу “частичной мобилизации”, которую он объявил 21 сентября.
Путин сказал, что во время мобилизационной кампании возникает много вопросов, и заявил о необходимости исправлять ошибки и не повторять их.
В Минобороны Великобритании отметили, что необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели.
— Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании.
Они почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, которое приписывают Путину и Министерству обороны, — считают в Минобороны Великобритании.
Британцы считают, что поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.
Источник: Ministry of Defence