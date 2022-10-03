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В Британской разведке рассказали, почему мобилизованные в РФ живут в уличных палаточных городках

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Британской разведке рассказали, почему мобилизованные в РФ живут в уличных палаточных городках
Фото: Depositphotos

29 сентября 2022 года президент Путин обратился к своему Совету национальной безопасности по поводу “частичной мобилизации”, которую он объявил 21 сентября.

Путин сказал, что во время мобилизационной кампании возникает много вопросов, и заявил о необходимости исправлять ошибки и не повторять их.

В Минобороны Великобритании отметили, что необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели.

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— Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании.

Они почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, которое приписывают Путину и Министерству обороны, — считают в Минобороны Великобритании.

Британцы считают, что поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

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Источник: Ministry of Defence

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