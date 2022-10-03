Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украинские военные с помощью дронов уничтожили элитное подразделение РФ на Донетчине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украинские военные с помощью дронов уничтожили элитное подразделение РФ на Донетчине

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили элитное подразделение российских войск в Донецкой области.

Об этом сообщила в Twitter Национальная гвардия Украины.

Отмечается, что российских военных уничтожили украинские спецназовцы. Для этого они использовали дроны, с которых сбрасывали снаряды. Также наши военные подбили танк россиян.

Сейчас смотрят

К слову, бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области самый распространенный старый вражеский танк Т-72Б3, а также уничтожили российские вертолеты, в том числе Ка-52 Аллигатор. Также служебный пес Нацгвардии нашел сбитый стрелковым оружием российский беспилотник вблизи Гоптовки Харьковской области.

Фото: скрин с видео Нацгвардии

Источник: Нацгвардия
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка