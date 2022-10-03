Украинские военные с помощью дронов уничтожили элитное подразделение РФ на Донетчине
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили элитное подразделение российских войск в Донецкой области.
Об этом сообщила в Twitter Национальная гвардия Украины.
Отмечается, что российских военных уничтожили украинские спецназовцы. Для этого они использовали дроны, с которых сбрасывали снаряды. Также наши военные подбили танк россиян.
Сейчас смотрят
К слову, бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области самый распространенный старый вражеский танк Т-72Б3, а также уничтожили российские вертолеты, в том числе Ка-52 Аллигатор. Также служебный пес Нацгвардии нашел сбитый стрелковым оружием российский беспилотник вблизи Гоптовки Харьковской области.
Фото: скрин с видео Нацгвардии