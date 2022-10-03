Я, брат и отец – всем повестка пришла: мать оккупанта о мобилизации в России

Октябрь, 03 в 19:01

Мать российского военного в разговоре с сыном-оккупантом поведала о мобилизации в РФ.

— Вчера племянника Вовкиного подвозили, он говорит: “Я, брат и отец — всех под ружье, всем повестка пришла”. Сейчас еще они дома, а уже зассали, нах*й, — рассказывает она.

Также женщина возмущается продвижением ВСУ и критикует Путина за молчание:

— Так они, с*ки, Крым обстреливают и уже близлежащие области России. И Путин молчит, нах*й. Там Европа вообще страдает, у них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл*, свет везде включать, электроэнергии нет. У них-то жрать нечего.

Оккупант рассказывает о ситуации на фронте и о том, как разведка РФ постреляла своих же:

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