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Факты / Україна

Я, брат и отец – всем повестка пришла: мать оккупанта о мобилизации в России

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Мать российского военного в разговоре с сыном-оккупантом поведала о мобилизации в РФ.

— Вчера племянника Вовкиного подвозили, он говорит: “Я, брат и отец — всех под ружье, всем повестка пришла”. Сейчас еще они дома, а уже зассали, нах*й, — рассказывает она.

Также женщина возмущается продвижением ВСУ и критикует Путина за молчание:

— Так они, с*ки, Крым обстреливают и уже близлежащие области России. И Путин молчит, нах*й. Там Европа вообще страдает, у них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл*, свет везде включать, электроэнергии нет. У них-то жрать нечего.

Оккупант рассказывает о ситуации на фронте и о том, как разведка РФ постреляла своих же:

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— У нас вчера прикол был, это даже приколом не назвать. Наша разведка выехала работать, ну и по нашим отработали — трое 300-х.

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Источник: ГУР
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