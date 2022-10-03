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Факты / Україна

ВСУ за сутки поразили почти 20 складов и мест личного состава оккупантов — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки поразили почти 20 складов и мест личного состава оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили немало техники, складов оккупантов и несколько командных пунктов врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, удалось подтвердить информацию о потерях врага в Запорожской области за предыдущие дни. В частности, ВСУ удачно поразили район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более 20 единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300.

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В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.

Источник: Генштаб ВСУ
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