Байден поговорил с Зеленским накануне объявления нового пакета помощи

Октябрь, 04 в 19:43

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал официальный представитель Белого дома, пишет CNN.

В издании уточнили, что это произошло накануне объявления Соединенными Штатами Америки еще одного пакета помощи Украине на сумму $625 млн. Он включает в себя еще четыре ракетные системы, известные как высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), а также дополнительные гаубицы и боеприпасы.

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В CNN не раскрывают сути разговора, украинская сторона пока не сообщала о переговорах президентов Зеленского и Байдена.