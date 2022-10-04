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Байден поговорил с Зеленским накануне объявления нового пакета помощи

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Володимир Зеленський_Джо Байден

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал официальный представитель Белого дома, пишет CNN.

В издании уточнили, что это произошло накануне объявления Соединенными Штатами Америки еще одного пакета помощи Украине на сумму $625 млн. Он включает в себя еще четыре ракетные системы, известные как высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), а также дополнительные гаубицы и боеприпасы.

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В CNN не раскрывают сути разговора, украинская сторона пока не сообщала о переговорах президентов Зеленского и Байдена.

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Новые HIMARS и еще больше оружия: США объявили новый пакет помощи для Украины

Источник: CNN
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