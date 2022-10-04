Депутаты предлагают расшить список лиц, освобожденных от мобилизации из-за потери близких родственников

Октябрь, 04 в 17:11

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде расширить список лиц, освобожденных от мобилизации из-за потери на войне близких родственников.

Соответствующий законопроект №8093 о внесении изменений в статью 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации зарегистрирован в парламенте в понедельник, 3 октября.

Народные избранники предлагают освободить от мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники — пасынок, падчерица, отчим или мачеха — погибли или пропали без вести во время войны.

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— Это обеспечит равенство прав по отсрочке от мобилизации среди близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, сдерживание вооруженной агрессии России против Украины во время действия военного, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что 29 июля Верховная Рада расширила перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу, освободив от мобилизации военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Согласно документу, к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра) погибших или пропавших без вести.