Октябрь, 04 в 20:10

Иран не будет признавать результаты российских псевдореферендумов и призывает соблюдать принцип территориальных целостностей стран. Однако в войне России против Украины Тегеран винит НАТО и США.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

— Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН, — говорит он.

В МИД добавили, что Иран призывает избегать любых провокаций, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.

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Кроме того, по его словам, Иран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу.

Однако в войне России в Украине Тегеран винит НАТО.