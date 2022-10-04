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Факты / Україна

Мы за территориальную целостность: Иран осудил проведение РФ “референдумов” в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мы за территориальную целостность: Иран осудил проведение РФ “референдумов” в Украине
Фото: Depositphotos

Иран не будет признавать результаты российских псевдореферендумов и призывает соблюдать принцип территориальных целостностей стран. Однако в войне России против Украины Тегеран винит НАТО и США.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

— Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН, — говорит он.

В МИД добавили, что Иран призывает избегать любых провокаций, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.

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Кроме того, по его словам, Иран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу.

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Однако в войне России в Украине Тегеран винит НАТО.

— К сожалению, бурный огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США, все еще бушует, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности, — сообщает он.

Источник: МИД
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