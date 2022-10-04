Мы за территориальную целостность: Иран осудил проведение РФ “референдумов” в Украине
Иран не будет признавать результаты российских псевдореферендумов и призывает соблюдать принцип территориальных целостностей стран. Однако в войне России против Украины Тегеран винит НАТО и США.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.
— Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН, — говорит он.
В МИД добавили, что Иран призывает избегать любых провокаций, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.
Кроме того, по его словам, Иран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу.
Однако в войне России в Украине Тегеран винит НАТО.
— К сожалению, бурный огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США, все еще бушует, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности, — сообщает он.