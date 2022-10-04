Октябрь, 04 в 18:45

Российские оккупанты пытаются обустроить “границу” на выезде с временно оккупированных территорий Запорожской области и фактически заблокировали эвакуацию украинцев.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Речь идет о выезде через город Васильевка Запорожской области. Это единственный населенный пункт, через который можно попасть на подконтрольную украинским властям территорию.

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И именно в Васильевке, по словам Старуха, российские захватчики создают “государственную границу” со своими правилами ее пересечения.

– Сейчас оккупанты пытаются обустроить в районе Васильевки “государственную границу”, как они считают. Со всеми правилами пересечения, которые они себе придумали. Следствием этого является то, что не выпускают мужчин призывного возраста, да и никого. Позавчера только восемь человек сумели выехать окольными путями, нашли какую-то дорожку. А так фактически транзит с оккупированной территории прекращен в обе стороны, — подчеркнул Старух.

Он уточнил, что рашисты пытаются обустроить линию “государственной границы”, как это было после незаконной аннексии Крыма или оккупации Донбасса.

Старух отметил, что выезд через Васильевку перекрыт уже фактически несколько дней. Так, за прошедшие сутки с временно захваченных территорий через Васильевку смогли выехать только 43 человека, среди которых 11 детей.

В то же время за прошедшую неделю эта цифра достигала 1,5–2 тыс. человек в день.

Как известно, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии временно захваченных территорий четырех областей Украины: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признал ничтожными указы Путина об “отделении” украинских территорий.

Источник: Telegram-канал Александра Старуха