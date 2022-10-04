Октябрь, 04 в 18:46

Освобожденный город Лиман в Донецкой области, над которым только недавно подняли украинский флаг, находится в плачевном состоянии: он полон мин и скрытых ловушек от россиян, разрушен и лишен воды и электричества.

Об этом рассказал корреспондент The Guardian Питер Бомонт, который сегодня вернулся из освобожденного Лимана.

По его словам, в самом городе сейчас тихо – бои далеко, украинские защитники продолжают наступление.

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– Мы видели явный уровень разрушений в городе. Путь теперь довольно длинный, потому что один из главных мостов взорван, хотя обычно из Славянска туда можно добраться быстро. Это окольный маршрут по дорогам, которые раньше были российскими линиями фронта, – рассказал журналист.

Он уточнил, что дом культуры в городе буквально разрушен, нет ни одной неповрежденной квартиры, дома снесены.

Раньше это было оживленное место с населением 30 тыс. человек, где большинство людей работали на железных дорогах, но, по оценкам издания, в нем осталось всего 1 тыс. человек. Электричества нет, газа нет, во многих многоквартирных домах все окна выбиты, становится холодно.

– Довольно обычное зрелище, когда вы бродите по окрестностям и видите, как люди – в основном остались пожилые жители – готовят еду на улице на открытом огне, и это все, что они могут делать в данный момент, – сообщил Бомонт.

По его словам, ему удалось заглянуть в небольшой супермаркет, но большинство полок там были пусты. Пекарня разрушена, потому хлеба в городе нет.

Он предположил, что во время оккупации поставки продуктов и так были невелики, потому что большинство россиян настаивали на взятках.

По словам журналиста, Нацполиция вернулась в Лиман, но он похож на город-призрак.

Некоторые местные жители рассказали свои истории, согласно которым им, пенсионерам, пришлось вернуться в Лиман, несмотря на войну и оккупацию, потому что они не могли позволить себе арендную плату в более безопасных городах.

– У них заканчиваются деньги, и в конечном итоге они возвращаются. Как и многие, пожилой мужчина почти не видел боя, потому что прятался в своем подвале, и вышел только тогда, когда стало стихать и он увидел поднятые украинские флаги, – говорится в материале.

Журналист утверждает, что чувствует, что многие оставшиеся люди очень устали, замерзли, проголодались и до сих пор не верят, что война закончилась.

Еще одной большой проблемой, по его словам, являются мины – с дорог сходить нельзя, повсюду остаются российские ловушки. Все украинские солдаты призывают не ходить нигде, кроме расчищенных троп и дорог. В особенности это касается лесов, где были российские позиции – там все еще очень опасно.

– Украинцы довольно оперативно доставляли продовольствие, но подготовить Лиман к зиме, включить газ и электричество в заброшенном городе с таким ущербом — большая работа, а война еще не закончилась, – отметил Бомонт.

Он подчеркнул, что освобождение Лимана – важная победа, так как этот город – крупный стратегический узел, на который смотрят как на ворота для освобождения оккупированного Луганска.

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