Октябрь, 04 в 21:57

Во временно оккупированной Кременной в Луганской области находится много российских оккупантов. Они минируют автодороги и разные здания для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он отметил, что на территории области погибли много боевиков ЧВК Вагнера.

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— Некоторые зеки из ЧВК Вагнера остались навсегда в Луганской области, потому что их база почему-то взорвалась. Свежемобилизованные россияне появляются в Луганской области и “куда-то исчезают” — недавно взорвался целый эшелон мобилизованных россиян. Их моральное состояние, мягко говоря, ниже плинтуса, – рассказал Гайдай.

Глава ОВА надеется, что после деоккупации в Луганской области не будут найдены массовые захоронения.

– Но факты расстрела активистов и издевательств над женщинами мы фиксировали с первых дней оккупации Луганщины. Какая бы область ни была, там, где были русские – там будут военные преступления, – сказал он.

Ранее Гайдай анонсировал эвакуацию из Луганской области из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, после деоккупации жителей не будут надолго пускать на территорию больших городов. Причина состоит в невозможности провести отопительный сезон.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай