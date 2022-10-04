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Факты / Україна

Украинские военные завоевали трофейные танки и БМП на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Украинские военные завоевали трофейные танки и БМП на Юге
Фото: Depositphotos

За сутки украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти три сотни ударов, атаковав вражеские позиции и объекты.

Так, авиация нанесла девять ударов, ракетно-артиллерийские подразделения – 290.

Согласно подтвержденным данным, уничтожены 87 российских военных.

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Не смогут оккупанты использовать против украинцев более шести десятков единиц техники, среди которых:

  • 31 танк,
  • 27 единиц другой автомобильной бронетехники,
  • реактивная система залпового огня Ураган и транспортно-заряжающая машина к ней,
  • минометный комплекс Сани 120 калибра.

Три единицы техники – два танка и боевая машина пехоты – стали для украинских военных трофейными.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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