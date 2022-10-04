Украинские военные завоевали трофейные танки и БМП на Юге
За сутки украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти три сотни ударов, атаковав вражеские позиции и объекты.
Так, авиация нанесла девять ударов, ракетно-артиллерийские подразделения – 290.
Согласно подтвержденным данным, уничтожены 87 российских военных.
Не смогут оккупанты использовать против украинцев более шести десятков единиц техники, среди которых:
- 31 танк,
- 27 единиц другой автомобильной бронетехники,
- реактивная система залпового огня Ураган и транспортно-заряжающая машина к ней,
- минометный комплекс Сани 120 калибра.
Три единицы техники – два танка и боевая машина пехоты – стали для украинских военных трофейными.
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