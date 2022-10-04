Октябрь, 04 в 6:29

За сутки украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти три сотни ударов, атаковав вражеские позиции и объекты.

Так, авиация нанесла девять ударов, ракетно-артиллерийские подразделения – 290.

Согласно подтвержденным данным, уничтожены 87 российских военных.

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27 единиц другой автомобильной бронетехники,

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