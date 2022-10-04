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Факты / Україна

В ОП объяснили, что войдет в 8-й пакет санкций против РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

В Офисе президента Украины рассказали, что 8-й пакет санкций ЕС против России коснется и организаторов псевдореферендумов.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

— На сегодняшний день продолжается работа среди государств-членов ЕС по согласованию 8-го пакета санкций. Туда войдет ряд таких важных для Украины позиций, как индивидуальные санкции против лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины. Безусловно, каждый из них получит свою порцию персональных санкций, – говорит он.

Также продолжаются переговоры по ограничению цен на нефть, и очень важно, что эта санкция войдет в 8-й пакет.

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– А также идут переговоры относительно расширения запрета на импорт из России ряда товаров. Эти ограничения составят сумму до €7 млрд. И очень важно, что будет также санкция на запрет занимать должности в наблюдательных советах российских государственных компаний для граждан стран ЕС, – отметил замглавы ОП.

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Кроме того, Украина хочет видеть в этом пакете санкций дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT, в частности, Газпромбанка, запрет на вхождение в российские порты европейских судов и запрет на въезд для российских граждан.

– То есть отмена возможности въезда для большинства, если не всем категориям граждан России в ЕС, – пояснил он.

Сообщается, что работа над санкциями продолжается и, по заверениям Евросоюза, будет завершена до начала неформального саммита ЕС, который должен пройти 7 октября.

Источник: Офис президента
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