Октябрь, 04 в 19:19

Жены российских военных жалуются на разлуку с мужчинами, которые воюют на территории Украины.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В частности, женщина со слезами рассказывает военному РФ прогнозы Ванги по поводу окончания войны в Украине.

Сейчас смотрят

— Да по*уй на эту зарплату, по*уй, мне нужно, чтобы ты дома был. По прогнозам Ванги, это все будет до 2024 года. А я вчера думаю, пи*дец, я тебя не увижу два года что ли? Я не могу, не могу, – говорит она.

Оккупант отметил, что хочет вернуться домой, но обратной дороги уже нет.

В то же время, женщина рассказала, как россияне уклоняются от мобилизации, которую объявил Путин.

– Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, трусы! Просто, бл*ть, прячутся они, бабы за них решают. Женщины расстаются с мужчинами, лишают себя прав, бл*ть, потому что мужика не заберут, если он единственный этот… Ты представляешь, что делают? Люди ищут лазейки какие-то, – рассказала жена оккупанта.

Фото: Головне управління розвідки