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Факты / Україна

Я уже не могу: жена оккупанта жалуется на разлуку и рассказывает прогнозы Ванги по поводу войны

Валентина Чорна, редактор ленты
Я уже не могу: жена оккупанта жалуется на разлуку и рассказывает прогнозы Ванги по поводу войны

Жены российских военных жалуются на разлуку с мужчинами, которые воюют на территории Украины.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В частности, женщина со слезами рассказывает военному РФ прогнозы Ванги по поводу окончания войны в Украине.

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— Да по*уй на эту зарплату, по*уй, мне нужно, чтобы ты дома был. По прогнозам Ванги, это все будет до 2024 года. А я вчера думаю, пи*дец, я тебя не увижу два года что ли? Я не могу, не могу, – говорит она.

Оккупант отметил, что хочет вернуться домой, но обратной дороги уже нет.

В то же время, женщина рассказала, как россияне уклоняются от мобилизации, которую объявил Путин.

– Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, трусы! Просто, бл*ть, прячутся они, бабы за них решают. Женщины расстаются с мужчинами, лишают себя прав, бл*ть, потому что мужика не заберут, если он единственный этот… Ты представляешь, что делают? Люди ищут лазейки какие-то, – рассказала жена оккупанта.

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Фото: Головне управління розвідки

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