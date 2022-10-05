ВСУ подтвердили освобождение трех населенных пунктов на Херсонщине

Октябрь, 04 в 22:08

Украинские военные подтвердили факт деоккупации трех населенных пунктов в Херсонской области.

— Еще вчера бойцы нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны делали фотографии у памятника Херсонскому арбузу и разбитых ими блокпостов россиян. А уже сегодня военные подтверждают факт освобождения трех населенных пунктов Херсонской области, — говорится в сообщении регионального управления Сил территориальной обороны Восток ВСУ.

Сообщается об освобождении Архангельского, Староселья и Великой Александровки.

Сейчас смотрят

Отмечается, что на отдельных участках фронта врага удалось отодвинуть на 20 км от позиций ВСУ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов от российских оккупационных войск.