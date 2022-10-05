237 прилетов за 40 минут: оккупант жалуется брату и жене на шквальный огонь ВСУ

Октябрь, 05 в 10:59

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило несколько разговоров российского оккупанта с братом и женой о том, как украинская армия обстреливает их позиции.

В частности, 14 сентября в разговоре с братом он рассказывает о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении и обстрелах со стороны украинской армии:

– Вчера 237 снарядов прилетели за 40 минут со всего подряд. Начиная с танков, заканчивая HIMARS. По Давидову Броду.

Брат, тоже воюющий в Украине, в ответ рассказал, что их “клочат каждый день”, а “старшину вообще обезглавили”.

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Далее военный РФ говорит, что сдали Изюм, украинские военные все отбили и пытаются взять их в окружение.

В тот же день в другом эпизоде ​​оккупант рассказывает о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении:

– Вчера наступление было два раза. Обошлось. Как мыши сидели в подвале.

Уже 15 сентября в разговоре с женой он снова упомянул о 237 прилетах от ВСУ, однако сами россияне смогли произвести лишь пять ответных выстрелов.

Он также говорит о сдаче позиций в Харьковской области и обстрелах Белгородской области РФ.