Октябрь, 05 в 16:59

Перед взрывом в Белой Церкви многие люди слышали в небе звук, похожий на мопед или бензопилу. Так работает двигатель беспилотника-камикадзе Shahed-136. Кроме того, дроны можно увидеть визуально, ведь иногда они летают на низкой высоте.

– На месте происшествия – обломки зданий, сломанные крыши, выбитые окна, сожженные огнем стены. Такое сознательное уничтожение инфраструктуры – это очередное преступление армии Российской Федерации против Украины, – написал на своей странице в Telegram начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Многие люди слышали звук мопеда: Небитов об атаке Белой Церкви иранскими дронами Shahed-136 / 3 фотографии

Также он предостерег жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и сразу проходить в укрытие.

— По всем подозрительным лицам, предметам или ситуациям, и даже звукам немедленно обращайтесь в любое время на линию 102. Наши операторы отреагируют и направят информацию нарядам полиции или соответствующим подразделениям сил безопасности, — добавил он.

Напомним, что ночью 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области шестью дронами-камикадзе типа Shahed-136. В результате удара повреждения получили три здания инфраструктуры, пострадал один человек.

Сейчас смотрят

Фото: Андрей Небитов