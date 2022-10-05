Октябрь, 05 в 7:06

Россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре жилых районов в тыловых населенных пунктах на Юге Украины.

По украинским позициям враг открывает артиллерийский огонь и наносит ракетные удары.

В частности, к вечеру двумя ракетами С-300 россияне нанесли ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевской области. Согласно данным ОК Юг, обошлось без потерь.

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Нет пострадавших и после того, как оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру.

Реактивными системами залпового огня обстреляно и Марганецкую общину Днепропетровской области.

По предварительной информации, повреждения некритичны, пострадавших нет.

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли почти три сотни ударов по позициям армии РФ на Юге.

Авиация, в частности, нанесла семь ударов по врагу.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных разведчика Орлан-10 в Бериславском и Николаевском районах, а также два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 290 огневых задач.

Ориентировочно армия РФ 4 октября в южных областях Украины потеряла:

31 военного,

восемь танков,

26 единиц автомобильной бронетехники,

крупнокалиберную гаубицу Мста-Б,

пушку-гаубицу.

В целом, добавляют в Оперативном командовании Юг, в течение суток уничтожено более четырех десятков вражеской техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ