Целились в портовую инфраструктуру: РФ выпустила полтора десятка снарядов по Очакову
Россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре жилых районов в тыловых населенных пунктах на Юге Украины.
По украинским позициям враг открывает артиллерийский огонь и наносит ракетные удары.
В частности, к вечеру двумя ракетами С-300 россияне нанесли ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевской области. Согласно данным ОК Юг, обошлось без потерь.
Нет пострадавших и после того, как оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру.
Реактивными системами залпового огня обстреляно и Марганецкую общину Днепропетровской области.
По предварительной информации, повреждения некритичны, пострадавших нет.
Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли почти три сотни ударов по позициям армии РФ на Юге.
Авиация, в частности, нанесла семь ударов по врагу.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных разведчика Орлан-10 в Бериславском и Николаевском районах, а также два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 290 огневых задач.
Ориентировочно армия РФ 4 октября в южных областях Украины потеряла:
- 31 военного,
- восемь танков,
- 26 единиц автомобильной бронетехники,
- крупнокалиберную гаубицу Мста-Б,
- пушку-гаубицу.
В целом, добавляют в Оперативном командовании Юг, в течение суток уничтожено более четырех десятков вражеской техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Минобороны РФ