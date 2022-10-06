Нечем кормить и одевать: Арестович о неспособности РФ сформировать даже новые подразделения

Октябрь, 05 в 23:11

У Минобороны РФ есть большие сомнения в способности сформировать новые подразделения в рамках объявленной мобилизации.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

— По нашим данным, они сумели сосредоточить сейчас в учебных центрах на полигонах 92 тысячи человек. Что существенно меньше заявленных двухсот. Из справки Минобороны РФ понимаем, что они сталкиваются с рядом существенных трудностей во время проведения мобилизации. В некоторых областях в связи с набором и повсеместно в связи с необходимостью их вооружать и где-то доставать технику, — говорит советник.

Также Арестович отметил, что первая волна мобилизованных уйдет на пополнение уже имеющихся подразделений. Их вооружат техникой из ремонта.

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