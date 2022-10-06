Нечем кормить и одевать: Арестович о неспособности РФ сформировать даже новые подразделения
У Минобороны РФ есть большие сомнения в способности сформировать новые подразделения в рамках объявленной мобилизации.
Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
— По нашим данным, они сумели сосредоточить сейчас в учебных центрах на полигонах 92 тысячи человек. Что существенно меньше заявленных двухсот. Из справки Минобороны РФ понимаем, что они сталкиваются с рядом существенных трудностей во время проведения мобилизации. В некоторых областях в связи с набором и повсеместно в связи с необходимостью их вооружать и где-то доставать технику, — говорит советник.
Также Арестович отметил, что первая волна мобилизованных уйдет на пополнение уже имеющихся подразделений. Их вооружат техникой из ремонта.
— Если они не смогут собрать вторую волну из новых подразделений — батальйон, бригада, полк, корпус, хотя бы. То даже мобилизация 17 млн ничего не поменяют. В военном отношении не удается их вооружить. Медицины — ноль вообще, военная медицина — ниже нуля. Но самое главное тупо нечем кормить и одевать, — сообщает он.