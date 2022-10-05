Польша обсуждает с США программу по совместному использованию ядерного оружия

Октябрь, 05 в 14:30

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна ведет переговоры с США об участии в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущей угрозе со стороны Российской Федерации.

Об этом Дуда рассказал изданию Gazeta Polska.

– Первая проблема заключается в том, что мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта, – рассказал Анджей Дуда.

Такая программа является частью политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет странам-членам без такого оружия участвовать в планировании его использования.

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С помощью программы совместного использования ядерного оружия нельзя расширить группу стран, у которых есть ядерное оружие (в НАТО таких три – США, Британия и Франция), однако Штаты – единственные, кто предоставлял свое оружие другим странам в рамках такой программы.

Страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия, вместе содержат техническое оборудование (в частности самолеты, способные нести ядерное оружие), которое необходимо для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.

Напомним, Пентагон не располагает информацией, которая подтвердила бы возможность того, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие железной дорогой.

Кроме того, НАТО пока не видит признаков возможной подготовки РФ к ядерному испытанию, однако там внимательно следят за ситуацией.

Источник: Gazeta Polska