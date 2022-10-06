Октябрь, 05 в 21:55

Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора оккупанта с женой, в которой он паникует и плачет.

— Нас, вроде, в окружение берут. Нас тут максимум человек 500. Может быть, успеем свалить куда-нибудь, – говорит оккупант.

Также он жалуется, что российская армия использует его как обычного солдата, не смотря на то, что он врач.

— Вроде как, медиком сюда отправили, а… я даже не медик. Я со всеми в окопе сижу. Я плачу, – говорит мужчина.

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К слову, в России после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о мобилизации повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов и промышленных предприятий-гигантов.

Фото: ГУР