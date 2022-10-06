Я медик, а со всеми в окопе сижу: оккупант плачет из-за окружения ВСУ
Главное управление разведки опубликовало перехват телефонного разговора оккупанта с женой, в которой он паникует и плачет.
— Нас, вроде, в окружение берут. Нас тут максимум человек 500. Может быть, успеем свалить куда-нибудь, – говорит оккупант.
Также он жалуется, что российская армия использует его как обычного солдата, не смотря на то, что он врач.
— Вроде как, медиком сюда отправили, а… я даже не медик. Я со всеми в окопе сижу. Я плачу, – говорит мужчина.
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Фото: ГУР