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Факты / Україна

Горят жилые дома: РФ обстреляла ракетами Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Горят жилые дома: РФ обстреляла ракетами Запорожье
Фото: Depositphotos

Около пяти утра 6 октября в Запорожье раздались взрывы.

Через несколько минут руководитель областной военной администрации Александр Старух сообщил, что россияне атаковали областной центр ракетами.

– Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется, – отметил Александр Старух.

Впоследствии руководитель ОВА отметил, что после обстрела в областном центре вспыхнули пожары.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил, что после вражеской атаки горят жилые дома.

– Разрушениям подверглись жилые дома. Точное количество пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели, – подчеркнул Александр Старух.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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