Горят жилые дома: РФ обстреляла ракетами Запорожье
Около пяти утра 6 октября в Запорожье раздались взрывы.
Через несколько минут руководитель областной военной администрации Александр Старух сообщил, что россияне атаковали областной центр ракетами.
– Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется, – отметил Александр Старух.
Впоследствии руководитель ОВА отметил, что после обстрела в областном центре вспыхнули пожары.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил, что после вражеской атаки горят жилые дома.
– Разрушениям подверглись жилые дома. Точное количество пострадавших еще не известно. На месте событий уже работают спасатели, – подчеркнул Александр Старух.
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