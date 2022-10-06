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Факты / Україна

На Херсонщине освободили более 400 км² с начала октября – Гуменюк

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Херсонщине освободили более 400 км² с начала октября – Гуменюк

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября Вооруженные силы освободили от оккупантов более 400 кв. км Херсонской области.

– Есть достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 кв. км Херсонщины освобождено от оккупантов. И мы продвигаемся дальше, – отметила она во время брифинга в четверг, 6 октября.

По ее словам, в целом на южном направлении ситуация все еще сложная и развивается чрезвычайно динамично. 

Силы обороны Украины продвигаются по ряду направлений, в результате чего происходит углубление по линии фронта до 20 км.

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Тем временем россияне, в отместку, проводят мощные обстрелы освобожденных территорий, а также тыловых районов – к примеру, на Никопольщине.

Противники постоянно бьют из РСЗО и тяжелой артиллерии. 

Мощные обстрелы наносят повреждения инфраструктуре, есть раненые. Все это оказывает давление на местное население.

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Фото: Людмила Денисова

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