Октябрь, 06 в 19:42

Оккупанты жалуются, что попали в окружение Вооруженных сил Украины вблизи Лимана Донецкой области.

Это следует из аудиоперехвата телефонного разговора, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО).

Российский солдат рассказывает своей собеседнице, что их группировку берут в окружение, а из личного состава оккупантов для обороны практически никого не осталось.

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Кроме того, российский захватчик жалуется, что среди его группировки есть потери, в том числе и среди офицерского состава.

— Нас в кольцо пытаются взять… Если коротко, я в “Донецкой республике”, вот и все. Красный Лиман (старое название города Лиман, — Ред.). Набери, ну, там, если надо. Красный Лиман. Набери, я тут рядом. Село Терны, — рассказал он.

Оккупант рассказывает, что за неделю в его группировке четыре убитых: командир роты, два командира взвода и водитель транспортера МТ-ЛБ.

Собеседница пытается подбодрить оккупанта, рассказывая, что в ближайшее время к ним отправятся первые “мобилизованные”, чему российский захватчик обрадовался.

Напомним, сообщения о заходе украинских военных в Лиман появились 1 октября, когда оттуда публиковали фото- и видеодоказательства того, что ВСУ контролируют город.

Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.