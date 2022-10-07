Октябрь, 06 в 21:14

Президент России Владимир Путин не сможет уберечь свою жизнь, если решит задействовать ядерное оружие тем или иным способом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

— Если даже он (Владимир Путин, — Ред.) решит бить ядерными ударами. Смотрите, я думаю, что мир ему это никогда не простит и никогда не простит это России. Все же я считаю, что директор России, их руководитель, очень любит свою жизнь. И я думаю, что после применения ядерного оружия — он будет неспособен больше сохранить свою жизнь, — сказал президент.

В то же время Владимир Зеленский добавил, что Североатлантический альянс, если ядерная угроза станет неотвратимой, должен реагировать превентивно.

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— Что должно делать НАТО? Сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары — чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: “Ах, ты так, ну вот держи от нас!”, — сказал он.

Впоследствии спикер президента Сергей Никифоров уточнил, что Владимир Зеленский имел в виду призывы к превентивным ударам, о которых он говорил до 24 февраля.

— Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственными мерами, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции, — пояснил он на своей странице в Facebook.

Никифоров добавил, что шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия, поэтому от Украины таких призывов никто не услышит.

Напомним, министр обороны Алексей Резников говорил, что Соединенные Штаты направили Кремлю жесткое предупреждение, что применение даже тактического ядерного оружия против Украины приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении России.