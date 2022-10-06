Обстрел ракетами Хмельницкой области: опубликованы фото и видео последствий
Рано утром в четверг, 6 октября, оккупанты обстреляли ракетами одну из общин Шепетовского района Хмельницкой области.
Об этом глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил у себя в Telegram.
Так, РФ выпустила по району две ракеты. Примерно в шесть утра в Хмельницкой области раздались взрывы.
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Оккупанты наносили удары реактивными бомбардировщиками с территории Беларуси. При этом одна из ракет упала возле инфраструктурного объекта, обошлось без разрушений.
Другая же упала на пустыре, были зафиксированы небольшие повреждения домов.
Пострадавших и погибших нет.
Отметим, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов ранее сообщил, что РФ впервые с 28 августа обстреляла Украину с территории Беларуси.