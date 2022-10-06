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Факты / Україна

Обстрел ракетами Хмельницкой области: опубликованы фото и видео последствий

Анастасия Гевко, редактор ленты
Обстрел ракетами Хмельницкой области: опубликованы фото и видео последствий

Рано утром в четверг, 6 октября, оккупанты обстреляли ракетами одну из общин Шепетовского района Хмельницкой области.

Об этом глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил у себя в Telegram.

Так, РФ выпустила по району две ракеты. Примерно в шесть утра в Хмельницкой области раздались взрывы. 

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Оккупанты наносили удары реактивными бомбардировщиками с территории Беларуси. При этом одна из ракет упала возле инфраструктурного объекта, обошлось без разрушений.

Другая же упала на пустыре, были зафиксированы небольшие повреждения домов.

Пострадавших и погибших нет.

Отметим, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов ранее сообщил, что РФ впервые с 28 августа обстреляла Украину с территории Беларуси.

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