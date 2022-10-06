Паники нет: депутат сообщил, что из Новой Каховки исчезли все оккупанты
В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики. По предварительной информации, их отправили в Берислав.
Об этом на странице в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
— Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там собираются в очереди, для них это большой деликатес, — отмечает депутат облсовета.
Он добавил, что по предварительной информации, всех отправили в Берислав, где “ничего не происходит и паники нет”.
Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября ВСУ освободили от оккупантов более 400 кв. км Херсонской области.
По ее словам, в целом на южном направлении ситуация все еще сложная и развивается чрезвычайно динамично.
Источник: Сергей Хлань