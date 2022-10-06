РФ изменила риторику на саммите Большой двадцатки – Кондратюк

Октябрь, 06 в 17:35

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила в эфире национального телемарафона, что в качестве реакции на холодный прием в Большой двадцатки Россия сменила свою риторику – перешла от пафоса к элементарному вранью.

Так, по словам Кондратюк, подобные мероприятия всегда были для РФ возможностью получить внимание, так, от Украины на саммит Большой двадцатки прибыло пять человек, а от россиян – сто.

– У меня были встречи с представителями многих стран – Австралией, Южной Кореей, Сингапуром и многими другими, – и все эти страны поддерживают Украину, выступают за ее целостность в международно признанных границах. Второй и самый основной посыл – все страны говорили, что должны не только осудить, но и не признавать незаконную аннексию, о которой объявила РФ, – подчеркнула зампредседателя.

Она также рассказала, что в Большой двадцатке не сомневаются в победе Украины в войне, развязанной Российской Федерацией.

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– Некоторые страны, как Китай и Индонезия, держат нейтралитет в вопросе войны РФ против Украины, но если взять даже Индонезию, то она голосует абсолютно за все резолюции, которые есть в ООН. Она поддерживает Украину, – отметила Кондратюк.

По ее словам, и Индия, и Китай, и Индонезия не одобряют псевдореферендумы, и это очень важно для Украины сейчас – показать эту позицию и не позволить признать аннексию РФ наших территорий.

Она пояснила, что Индонезия – крупный импортер украинской аграрной продукции и представители властей этой страны говорят о том, что Украина – их стратегический партнер.

– У нас были пробелы дипломатические в отношениях с этими странами, поскольку нам всегда казалось, что главное достичь партнерства со странами ЕС, с США и Британией. Но теперь, если мы говорим о новом мировом опыте и мировой безопасности, международных соглашениях, то нам просто необходимы все страны, которые влияют на процессы, – резюмировала Елена Кондратюк.

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Фото: Erik Peinar