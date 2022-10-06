Октябрь, 06 в 18:40

Чтобы Россия проиграла, странам западных ценностей необходимо реализовать формулу мира, которая была предложена Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому политическому сообществу (ЕПС).

Он начал с того, что это его первая встреча в таком формате с ЕПС.

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Президент подчеркнул, что Европейское политическое сообщество имеет возможность стать Европейским сообществом мира.

— Мы с вами сейчас в сильных условиях, чтобы направить всю возможную мощь Европы на окончание войны и обеспечение долгосрочного мира для Украины, для Европы, для мира, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны, а наоборот, всегда была лидером в мирном урегулировании.

— И все вы хорошо осведомлены о том, сколько всего делала Украина, чтобы попытаться убедить Россию жить без войны. Многие из вас лично участвовали в этих попытках и помогали нам. Помогали нам в почти сотне раундов переговоров разного уровня, на которых России предлагался мир. Я благодарю каждого и каждую из вас за эти усилия, — напомнил украинский лидер.

Зеленский добавил, что сегодня все должны признать очевидное, что Украина вынуждена иметь дело с государством, которое не хочет мира, а на все предложения мира Россия отвечает ракетными ударами, провоцированием искусственных кризисов и насмешками.

— Россия всю свою политику подчинила только одной задаче, а именно: ведению войны. Войны против Украины, против Европы, против мира, — сказал президент.

Украинский лидер напомнил, что Россия убивает как на поле боя в Украине, так и в украинских мирных городах, но и, кроме того, на улицах городов Европы.

— Российские убийцы совершали покушения на людей на территории разных стран Европы. И устраивали диверсии в Европе — против складов с оружием, против производств и теперь уже против газопроводов. Россия запугивает и шантажирует, чтобы мир перестал помогать тем, кого она убивает. Она использует все — от продовольственного кризиса до радиационного шантажа, от дестабилизации энергорынков до ядерного шантажа. Все для того, чтобы сломать единство союзников и партнеров, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Целью Кремля является то, чтобы Европейские партнеры уступили ценностями свободы, демократии и права народов жить свободно.

Зеленский отметил, что Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже смогла создать, а потом, как сейчас, пытается выйти на переговоры, чтобы оставить ситуацию, как она есть.

Кроме того, Россия коррумпирует миллиардами, которые зарабатывает на торговле энергоресурсами, напомнил президент.

— Это российская формула войны: убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам и их потери, разрушать границы и коррумпировать. И каждый из этих элементов — антиевропейский. Все они направлены против Европы, — сказал он.

Президент напомнил, что Украина является лишь первым полем боя, куда пришла Россия, и поэтому именно в Украине это должно быть завершено.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо реализовать украинскую формулу мира, которую он представил в выступлении перед Генассамблеей ООН.

По его словам, пункты этой формулы мира нейтрализуют все, что делает Россия, чтобы воевать.

Он напомнил пять пунктов: наказание агрессора, помощь Украине, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость, которая необходима для внедрения всех предыдущих составляющих формулы.

— За 225 дней полномасштабной войны мы все уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь — все вместе — мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира — полностью реализована, — сказал Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что в течение 6 октября Россия нанесла очередные удары с воздуха по украинским городам, снова применяя иранские беспилотники и ракеты.

— Ежедневно, кстати, их применяет, и пока Иран ежедневно рассказывает, что их якобы здесь нет… К сожалению, снова есть жертвы — погибшие и раненые люди, сожженные дома, — сказал украинский лидер.

Он рассказал, что в Запорожье после первого ракетного удара, когда люди пришли, чтобы разобрать завалы, Россия нанесла второй ракетный удар, что является “абсолютной подлостью, абсолютным злом”.

Президент подчеркнул, что будет и день, когда “российское зло проиграет”.

— Это будет именно тот день, когда наша формула мира победит. Когда мы с вами используем на полную все возможности нашего единства. Здесь и сейчас я призываю вас принять базовое решение. Решение о смысле для этого нашего сообщества, для этого нашего формата. Мы, лидеры Европы, можем стать лидерами мира. Наше Европейское политическое сообщество может стать Европейским сообществом мира, — сказал он.

Он в очередной раз призвал представителей ЕПС реализовать формулу и чтобы этот день стал “начальной точкой”, от которой Европа и весь свободный мир пройдут к гарантированному миру.