Чтобы скрыть потери: командиры РФ приказывают сжигать погибших оккупантов

Октябрь, 06 в 15:52

Россия не может качественно обеспечить новых мобилизованных всем необходимым.

Так как их подготовка проводилась либо в очень сжатые сроки, либо их сразу отправляли в район проведения боевых действий, уже известны факты гибели и попадания в плен этой категории военных РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Сейчас смотрят

По ее словам, российское командование на фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины для того, чтобы скрыть реальные потери массово применяет практику сжигания тел погибших, в частности недавно мобилизованных.

На временно захваченных украинских территориях российские оккупанты после проведения незаконных псевдореферендумов усилили административное давление на местное население. Они переводят все сферы жизнедеятельности на российское законодательство.

В частности захватчики начали принудительно национализировать местные предприятия и имущество, и передавать его под руководство так называемых местных администраций.

Несогласных с такой “национализацией” запугивают уголовной ответственностью с отбыванием наказания на территории России.

Также Анна Маляр добавила, что местные учебные заведения заставляют оправдывать полномасштабную агрессию РФ.

Так, в учебные заведения на временно оккупированной территории Запорожской области поступило распоряжение, которое обязывает учителей в обязательном порядке проводить занятия, на которых заниматься пропагандой “русского мира” и объяснять необходимость проведения псевдореферендума для местного населения.