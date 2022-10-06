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Факты / Україна

Чтобы скрыть потери: командиры РФ приказывают сжигать погибших оккупантов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Чтобы скрыть потери: командиры РФ приказывают сжигать погибших оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Россия не может качественно обеспечить новых мобилизованных всем необходимым.

Так как их подготовка проводилась либо в очень сжатые сроки, либо их сразу отправляли в район проведения боевых действий, уже известны факты гибели и попадания в плен этой категории военных РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, российское командование на фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины для того, чтобы скрыть реальные потери массово применяет практику сжигания тел погибших, в частности недавно мобилизованных.

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На временно захваченных украинских территориях российские оккупанты после проведения незаконных псевдореферендумов усилили административное давление на местное население. Они переводят все сферы жизнедеятельности на российское законодательство.

В частности захватчики начали принудительно национализировать местные предприятия и имущество, и передавать его под руководство так называемых местных администраций.

Несогласных с такой “национализацией” запугивают уголовной ответственностью с отбыванием наказания на территории России.

Также Анна Маляр добавила, что местные учебные заведения заставляют оправдывать полномасштабную агрессию РФ.

Так, в учебные заведения на временно оккупированной территории Запорожской области поступило распоряжение, которое обязывает учителей в обязательном порядке проводить занятия, на которых заниматься пропагандой “русского мира” и объяснять необходимость проведения псевдореферендума для местного населения.

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