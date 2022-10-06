Октябрь, 06 в 1:08

После освобождения Лимана в Донецкой области было обнаружено более 50 новых захоронений с гражданским населением.

Об этом сообщает украинское информагентство Hromadske.

Журналисты сообщают, что россияне вырывали траншеи и заставляли людей, которых они подозревали в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

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— Парень, которого оккупанты тоже задерживали и заставляли хоронить, рассказал нам, что не все похороненные люди идентифицированы. Их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи, — пишет издание.

На этом кладбище похоронено более 50 человек, утверждает Hromadske.

Отмечается, что некоторые могилы обозначены табличками с именами, а есть захоронения только с номерами.

По данным журналистов, российские военные не забирали тела других оккупантов. При этом в одном из домов, где жили россияне, был найден организованный медпункт.

Издание пишет, что когда российские захватчики отступали, то забрали раненых, а мертвых оставили.

Напомним, сообщения о заходе украинских военных в Лиман появились 1 октября, когда оттуда публиковали фото и видео доказательства того, что ВСУ контролируют город.

Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил, что по состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Фото: Hromadske