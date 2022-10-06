В оккупированном Севастополе мобилизируют водителей скорой и трактористов – ГУР

Октябрь, 06 в 15:42

Во временно оккупированном Севастополе набирает обороты так называемая мобилизационная кампания, в рамках которой представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и трактористам.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

– В 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе. На винодельческом предприятии Золотая балка – 100% трактористов. Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты, – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что только за последнюю неделю в это место прибыло 300 новобранцев, которые проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47 мотострелковой дивизии и 810 бригады.

Сейчас смотрят

– Наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО Град. Образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовятся подразделения снайперов и саперов. Разрабатываются действия в составе БТГр и малыми группами, – сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что большая часть личного состава – это мужчины в возрасте старше 40 лет, среди которых есть участники российских войн в Ичкерии и Афганистане. Значительная часть – это бывшие военные Вооруженных Сил Украины, предавшие Родину и оставшиеся работать на оккупанта в Крыму после 2014 года.

– Со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты с хранения все САУ 2С3 Акация и ЗСУ-23-4 Шилка, которые удалось привести в минимальное рабочее состояние. Часть личного состава уже выехала на Донецкое и Херсонское направления, – отмечают в разведке.

Также сообщается, что перед отправкой на войну с мобилизованными проводятся специальные занятия по политической подготовке, на которых доносятся тезисы о том, что украинское руководство якобы “уже давно получило и поделило средства на сдачу территорий”, что им якобы не придется участвовать в реальных боевых действиях – они должны будут просто “пострелять для вида”, что взрывы в Крыму “согласованы с Путиным” и все “под контролем”. Также среди тезисов – что “мы еще ничего не начинали”, и что Китай якобы вскоре должен предоставить современные ракеты, которые будут сносить и полностью уничтожать украинские города, а свои ракеты РФ “бережет”.